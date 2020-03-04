【酒精行騙】海關再檢獲有藥房賣含甲醇酒精 使用後嚴重者可使人中毒

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象，而且假貨又不時出現 (早前報道)。海關最近採取行動，在粉嶺、上水、元朗共 4 間藥房調查，檢獲 110 支假消毒酒精。酒精經化驗後，發現含有工業用的甲醇，可透過皮膚進入人體而引致中毒。

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海關早前接獲舉報，指粉嶺區內有藥房懷疑售賣附有虛假成分說明的消毒酒精。海關即時派員行動，率先於粉嶺一間藥房試購 1 款以塑膠樽裝容器盛載，並標示「乙醇含量 75%」及符合相關國家標準的抗菌消毒液。該產品以標示為 500 毫升的透明膠瓶作銷售，零售價為 75 港元一瓶。隨後該消毒液樣本送往政府化驗所進行化驗，顯示該款消毒液的乙醇含量為 69%，同時亦含有 8.2% 的甲醇成分。

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涉案消毒酒精的成分及含量均與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，與所列明的相關國家標準規定不符，涉嫌同時違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。海關再次搜查涉案藥房，以及另外3 間位於粉嶺、上水和元朗的藥房，檢獲同款假酒精。行動中共檢獲 110 瓶涉嫌違反相關條例的消毒酒精，並拘捕 4 名年齡介乎 31 至 52 歲的男子，包括 1 名藥房董事 3 名藥房店員。海關人員當日亦同時巡查全港各區共 314 個零售點，未發現有該款消毒酒精出售。另外海關今日再於觀塘拘捕一名涉嫌供應相關消毒酒精予涉案藥房作銷售用途的 39 歲貿易公司男負責人。

甲醇為有機溶劑，含有毒性，可透過皮膚進入人體而導致中毒，破壞肝臟功能，亦可引致失明，甚至死亡，不能用作一般清潔消毒用途。

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甲醇 (Methanol) 雖然跟乙醇 (Ethanol) 特性相似，但它常用於工業用途，不適作食用。甲醇帶有毒性，如飲用更會致盲、肝病、甚至死亡。即使外用，在大量使用下，甲醇也可透過皮膚也進入人體而引致中毒，破壞中樞系統、肝臟功能等等，十分危險。從前就有人以甲醇當洋油銷售，估不到現時香港有人竟用甲醇充當消毒酒精銷售騙財。

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