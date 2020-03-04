理的口罩發聲明 指未曾供貨予一家口罩專門作銷售

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。曾在消委會測試中獲不錯評分的「理的口罩」（Ultra Ready），於這場「抗疫戰」中也受不少市民歡迎，曾在 HKTVmall 上架並極速售韾。或許因為口碑好，有商戶竟然擅自取用「理的口罩」的圖像、商標等作推銷產品。今日（4 日），「理的口罩」於官方 Facebook 專頁上發出聲明，指出並未有供應口罩予其中一家公司作銷售。

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「理的口罩」於官方 Facebook 專頁發出聲明，指理的口罩並沒有供應任何「理的口罩」予「328 Face Mask 口罩專門店」，而該公司亦在未得到理的口罩同意及授權下，使用理的口罩網站的資訊作銷售用途，並發放不實信息。理的口罩的聲明全文如下：

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「特此聲明,

本公司並沒有供應任何 “理的”口罩給 “328 Face Mask 口罩專門店”, 而該公司亦未經本公司同意及授權下, 使用本網站資訊如產品圖像, 商標等資料作銷售用途, 並發放不實信息, 本公司將保留任何法律追究權利.

理的有限公司

2020年3月4日」

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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