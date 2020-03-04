  • 19°C
香港時間 : 2020304日 (三) 22:45
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

理的口罩發聲明 指未曾供貨予一家口罩專門作銷售

業界頭條 22:00 2020/03/04

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。曾在消委會測試中獲不錯評分的「理的口罩」（Ultra Ready），於這場「抗疫戰」中也受不少市民歡迎，曾在 HKTVmall 上架並極速售韾。或許因為口碑好，有商戶竟然擅自取用「理的口罩」的圖像、商標等作推銷產品。今日（4 日），「理的口罩」於官方 Facebook 專頁上發出聲明，指出並未有供應口罩予其中一家公司作銷售。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 「理的口罩」於官方 Facebook 專頁發出聲明，指理的口罩並沒有供應任何「理的口罩」予「328 Face Mask 口罩專門店」，而該公司亦在未得到理的口罩同意及授權下，使用理的口罩網站的資訊作銷售用途，並發放不實信息。理的口罩的聲明全文如下：

【相關文章】良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個

「特此聲明,

本公司並沒有供應任何 “理的”口罩給 “328 Face Mask 口罩專門店”, 而該公司亦未經本公司同意及授權下, 使用本網站資訊如產品圖像, 商標等資料作銷售用途, 並發放不實信息, 本公司將保留任何法律追究權利.

理的有限公司
2020年3月4日」

【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學

【相關文章】【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡子峰

相關文章

【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件
2020/03/01
【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件
【新冠肺炎】Nask N99口罩 HKTVmall 將少量返貨
2020/03/03
【新冠肺炎】Nask N99口罩 HKTVmall 將少量返貨
【免排隊．附連結】理的口罩售 $65 盒/30個 萬寧經 The GULU 手機 App 派籌賣口罩!
2020/03/03
【免排隊．附連結】理的口罩售 $65 盒/30個 萬寧經 The GULU 手機 App 派籌賣口罩!
【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學
今日
【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學
良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個
今日
良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個
疫情 口罩 Facebook 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

下一篇文章

【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣