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良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個

行內熱話 18:56 2020/03/04

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。錦興瓷器行在 Facebook 上表示，售賣  3M N95 口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

錦興瓷器行在 Facebook 上表示，有少量 3M 8210 N95 口罩盒裝再度返貨，一盒 20 個，售 $120，即平均 $6 一個。由於只有少量貨，可能很快就售完! 因此建議大家前往購買前，請向店方查詢。

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

錦興瓷器行地址:旺角廣東道1003號地下

【相關文章】【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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