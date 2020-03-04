良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。錦興瓷器行在 Facebook 上表示，售賣 3M N95 口罩。

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錦興瓷器行在 Facebook 上表示，有少量 3M 8210 N95 口罩盒裝再度返貨，一盒 20 個，售 $120，即平均 $6 一個。由於只有少量貨，可能很快就售完! 因此建議大家前往購買前，請向店方查詢。

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錦興瓷器行地址:旺角廣東道1003號地下

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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