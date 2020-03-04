【疫市營商】租金高企小店難捱 商人推「一蚊招租」齊抗疫

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，本地消費市道疲弱，不少商戶希望業主可以減租共渡時艱。有商人出「奇招」，將私人持有舖位以「一蚊出租」為期 3 個月。

盛滙商舖基金創辦人李根興在其 Facebook專頁表示，舖位由他私人持有，原本每月租金為港幣 55,000 元，現時以「一蚊招租」，為期 3 個月（即 3 月至 5 月），非牟利機構優先。

推「一蚊招租」優惠

李根興強調是「益街坊」價，呼籲如果生意對抗疫有幫助，如：售賣口罩、 消毒清潔用品、健康食品、 中醫西醫等業務可以聯絡他們。

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▲ 盛匯商舖基金創辦人李根興。

招租店舖位於筲箕灣道 212 至 14 號禮林大廈地下 2A 舖，建築面積 450 平方呎。店舖有來去水及洗手間，向正筲箕灣道大街。

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