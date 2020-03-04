【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 The GULU 手機取籌教學

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。連鎖店萬寧宣佈，將會 The GULU 合作，用手機 App 派籌賣口罩。萬寧今批經手機 App 派籌出售的口罩是「理的口罩」幼童口罩，而派籌及售賣日期為 3 月 5 日（星期四）【口罩銷售詳情請點按此】。而萬寧官方亦提供了取籌的教學，當然大家要先在手機下載 The GULA App 及登記成為會員。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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萬寧 3 月 5 日賣口罩「網上派籌連結」： http://bit.ly/3cqx66G （此連結為萬寧於 3 月 3 日公佈，最終的確實派籌連結以萬寧最新公佈為準）

網上派籌將於 3 月 5 日早上，分 3 個時段進行，成功攞到籌號的顧客必須於即日晚上 8 時前，到籌號上指定分店（下圖）購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。

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萬寧官方提供的手機 App 取籌教學

▲ Step 1：先下載 Gulu 手機 App 並登記成為會員。

▲ Step 2：點擊本文中的「連結」，留意最新的官方派籌詳情。

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▲ Step 3：點擊開啟 The GULU 手機 App。

▲ Step 4：顧客屆時需要在派籌開始時間刷新網頁，再點擊時段內的所選分店。

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▲ Step 5：點選分店並點擊「攞飛」。

▲ Step 6：閱讀條款，點擊「同意並攞飛」。

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▲ Step 7：出現 QR Code 次表成功取籌。

▲ Step 8：成功取籌，會自動儲於應用程式內。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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