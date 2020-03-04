藥房平售 75% 乙醇消毒火酒! $22/450ml．$140 / 3.6L 有證書免買假貨

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。德仁中西大藥房在 Facebook 表示，新一批 75% 乙醇消毒火酒/酒精己到貨!

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早前75% 乙醇消毒火酒被少高，4L 裝曾售有店舖 $1,300，另市面亦有假消毒火酒出售(詳情)。德仁中西大藥房發售的是 75% 乙醇消毒火酒，售價為 $22 一支 / 450ml (細)，$140 一支 / 3.6L (大)。店方指所售賣是正品正貨乙醇火酒，有政府 STC 化驗報告。注意每人限購 2 支細或 1 支大。

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德仁中西大藥房

查詢:2420 0739

▲ 政府 STC 化驗報告

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