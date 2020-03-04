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藥房平售 75% 乙醇消毒火酒! $22/450ml．$140 / 3.6L 有證書免買假貨

行內熱話 18:19 2020/03/04

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。德仁中西大藥房在 Facebook 表示，新一批 75% 乙醇消毒火酒/酒精己到貨!

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

早前75% 乙醇消毒火酒被少高，4L 裝曾售有店舖 $1,300，另市面亦有假消毒火酒出售(詳情)。德仁中西大藥房發售的是 75% 乙醇消毒火酒，售價為 $22 一支 / 450ml (細)，$140 一支 / 3.6L (大)。店方指所售賣是正品正貨乙醇火酒，有政府 STC 化驗報告。注意每人限購 2 支細或 1 支大。

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德仁中西大藥房
查詢:2420 0739

政府 STC 化驗報告

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 張文啟

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