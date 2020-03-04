【郵寄派】日本政府向生產商購 320 萬個口罩 以郵寄方式向居民分發

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續於全球各地擴散，其中日本的疫情亦相當嚴峻，民眾不但買不到口罩，而且連紙巾等日用品同樣被一掃而空。日本政府日前宣布實施緊急措施，在應急款項中調配出 22.85 億日元，直接向口罩生產商購買合共 320 萬個口罩，並會優先派發給疫情較嚴重的北海道。

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據日本媒體報導，日本政府決定動用《國民生活安定緊急措置法》，直接向口罩生產商購買 320 萬個口罩，而且為了避免派發口罩時會導致市民大量聚集，所以會於 3 月 6 日起以郵寄的方式向居民一次過派發兩周用量的口罩（約 40 個）。而疫情較為嚴重的北海道富良野町，北見市可獲優先配送。

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