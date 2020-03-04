【已到貨】古天樂捐 130 萬個口罩贈社區 肺積塵互助會出帖感謝男神

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情爆發，不少有心人都自行到國外搜羅口罩、消毒防疫用品，並贈送給有需要的人士。古天樂繼身為好老闆，放旗下公司有薪假後(詳情按此瀏覽)，「古天樂慈善基金」 亦宣佈，已成功在全球搜購 130 萬個外科口罩，將交由社福機構等組織捐贈全港 18 區有需要人士(詳情按此瀏覽)！最近古天樂慈善基金的 130 萬個外科口罩已陸續到貨，並分發到各有需要機構。

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今次收到古天樂口罩的是肺積塵互助會。肺積塵互助會在 Facebook 上表示:「肺積塵互助會有幸成為其中一間受惠機構，合共收得 3000 個口罩贈與病患者！」

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肺積塵互助會小編更加上 hashtag，感謝「最佳禮物 x 最佳男朋友」古天樂!

「#肺塵病不會傳染

#愛心關懷無微不至

#咁細心男朋友邊到搵」

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