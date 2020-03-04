  • 19°C
香港時間 : 2020304日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【已到貨】古天樂捐 130 萬個口罩贈社區 肺積塵互助會出帖感謝男神

行內熱話 17:37 2020/03/04

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情爆發，不少有心人都自行到國外搜羅口罩、消毒防疫用品，並贈送給有需要的人士。古天樂繼身為好老闆，放旗下公司有薪假後(詳情按此瀏覽)，「古天樂慈善基金」 亦宣佈，已成功在全球搜購 130 萬個外科口罩，將交由社福機構等組織捐贈全港 18 區有需要人士(詳情按此瀏覽)！最近古天樂慈善基金的 130 萬個外科口罩已陸續到貨，並分發到各有需要機構。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 今次收到古天樂口罩的是肺積塵互助會。肺積塵互助會在 Facebook 上表示:「肺積塵互助會有幸成為其中一間受惠機構，合共收得 3000 個口罩贈與病患者！」

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

肺積塵互助會小編更加上 hashtag，感謝「最佳禮物 x 最佳男朋友」古天樂!

「#肺塵病不會傳染
#愛心關懷無微不至
#咁細心男朋友邊到搵」

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

【相關文章】【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

疫情 古天樂 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【郵寄派】日本政府向生產商購 320 萬個口罩 以郵寄方式向居民分發

下一篇文章

莎莎網店突發開賣日製白元 PM2.5 柔滑兒童口罩 售 $29 包/7 片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣