【管理Tips】疫情下表現上佳都要無差別被裁？人事顧問：因為公司現在要守不要攻

新冠肺炎疫情企業經營困難，國泰港龍要炒人，財政不夠穩健的中小企裁員消息不絕，有些員工明明往績極佳卻依然被裁，到底是為甚麼？企業管理顧問張慧敏向 SME.hket 記者稱，公司決定留下哪個員工，原因只有 1 個：「員工有無價值」。

裁員取向端看公司想攻還是想守

公司重組架構時，是否有規律，有沒有部門是特別高危？張慧敏斷言重組架構並無定式，有時公司蝕本後會重組架構，但賺錢亦有可能由於架構臃腫而進行重組，一切視乎於老闆決定，通常會考慮品牌未來方向、公司政策等因素以決定人事調動，當中亦少不免涉及裁員。

工作量過多主管如何處理？刪除一項工作即提升下屬工作效率【見下頁】

裁員是否一定向前線開刀？又是否會解僱高薪高層？張慧敏指一樣無定律。張慧敏解釋：「事實上裁員未必有高透明度，可能真的是不合老闆喜歡就裁了，也有可能被裁員的員工工作能力非常強，甚至會大呼『我明明是 top sales，為甚麼是我？』會這樣問，是因為他們沒有從老闆角度思考。」

公司決定留下哪個員工，關鍵點只有一個：「員工有沒有價值」。她指出，公司的營運取向是進攻或者防守，員工價值會隨之變化。以航空公司為例，最佳空服員被裁，在旅遊業旺盛時當然不可能發生，惟現時因疫情關係航班太減，公司不需要最佳空務員，而是要能幫助公司守業的人。

▲ 如果航空公司要裁員減少開支，最可能留下的可能是後勤人員，最佳空服員肯定不是其中之一。

WFH 掛八號風！在家工作打工仔應否繼續開工？【見下頁】

如果航空公司下令要減少 3 成開支，並要求中層交裁員名單出來，最可能留下的可能是後勤、辦公室人員，最佳空服員肯定不是其中之一。

她指出在守勢時，最值得留下的人有兩類：

（1）能幫助老闆在疫情過後東山再起的人材，尤其逆境時有諗頭，能想到逆境反擊的方法；

（2）老闆信任的人，交待好事情就能將事做好

張慧敏坦言：「無論公司規模，老闆決定是否要裁你，都是看他喜不喜歡你，看你對公司有無價值和辦事能力。精簡架構也無可能裁掉重要部門的，欠人事部誰計算薪金呢？從另一個角度看，國泰無航班的話，裁減空姐空少無可厚非。」

該付恩恤金嗎？又應該付多少？

裁員後除了代通知金以外，僱主有時亦會給恩恤金，但恩恤金並無既定數額。張慧敏說：「情況就好像買旗一樣，可以買可以不買，買的話多少錢都可以。恩恤金代表的只是一份心意。」

有些老闆沒有發出恩恤金也是人之常情，張慧敏身邊有些老闆朋友結業時甚至要賣舖，根本沒有閒錢；就算是上市公司，裁員時公司也正在虧蝕，那有錢發放恩恤金？現時各行各業都有難處，有些公司在去年整個下半年開始無生意，能夠支撐到現時已經難能可貴了。

裁員夠狠老闆最有利？人事顧問：員工辭職不如等被裁補水【見下頁】

【不斷更新】遙距營商計劃 申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：hans-johnson