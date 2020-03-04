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【業界有情】共享工作間免費派5000口罩及酒精消毒用品 與DSE考生齊抗疫

業界頭條 12:11 2020/03/04

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有共享工作間（Co-working Space）將會派發 5,000 個免費口罩及酒精消毒用品予應屆 DSE 考生，名額 500 份，內有 10 個口罩及少量酒精消毒用品。

Aspire Upper Room 在 Facebook專頁上表示，所有應屆 DSE 考生可以簡單登記資料，而領取日期及詳情會再個別通知成功登記的學生。店舖提醒，學生領取福袋時請出示準考證或學生證以確實身份，另外登記福袋時，請先 Follow 店舖的 Facebook Page 或Instagram。

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學生只需在網上登記就有機會獲得抗疫福袋

領取健康福袋登記表格

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SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Aspire Upper Room Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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