【新冠肺炎】日本城口罩及戶外衛生用品套裝 每套售59.9元星期五前有售

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續擴散，香港政府呼籲市民避免到人多擠迫的地方，不少香港人紛紛到郊外活動。有見及此，JHC 日本城推出日本三層口罩 + 戶外防疫用品套餐，售價為港幣 59.9 元，將於星期五前陸續抵達指定分店出售。

口罩 + 防疫用品套餐詳情如下：

（1）日本直送三層口罩 ( 7 個) - 獨立包裝

（2）鋁毯 ( 1 件)

（3）雨衣 ( 1 件)

（4）即棄廁所 ( 2 個)

（5）即棄廁所膠袋 ( 2 個)

以上套裝適合喜歡到戶外吸吸新鮮空氣的大家攜帶，同時可以使大家到戶外地方亦可以保持乾淨衛生。而貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會有所不同。而店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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