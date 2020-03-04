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【新冠肺炎】日本城口罩及戶外衛生用品套裝 每套售59.9元星期五前有售

業界頭條 10:50 2020/03/04

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續擴散，香港政府呼籲市民避免到人多擠迫的地方，不少香港人紛紛到郊外活動。有見及此，JHC 日本城推出日本三層口罩 + 戶外防疫用品套餐，售價為港幣 59.9 元，將於星期五前陸續抵達指定分店出售。

口罩 + 防疫用品套餐詳情如下：
（1）日本直送三層口罩 ( 7 個) - 獨立包裝
（2）鋁毯 ( 1 件)
（3）雨衣 ( 1 件)
（4）即棄廁所 ( 2 個)
（5）即棄廁所膠袋 ( 2 個)

以上套裝適合喜歡到戶外吸吸新鮮空氣的大家攜帶，同時可以使大家到戶外地方亦可以保持乾淨衛生。而貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會有所不同。而店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 醫護健美用品 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 日本城

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