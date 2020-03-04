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【新冠肺炎】一田快閃售小童口罩 卡通款式供應開店即賣

業界頭條 09:37 2020/03/04

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一田今早（3 月 4 日）在 Facebook 專頁宣布有小童口罩供應，分別會在沙田、大埔、荃灣、屯門、觀塘、將軍澳 6 間分店出售，口罩分別有不同卡通款式挑選，包括：Hello Kitty、My Melody、火車、恐龍等，保證小朋友一定喜歡。口罩款式分別有 20 或 30 個裝，價格均是每盒港幣 99 元，大家可以先參考下方圖片，想好需購甚麼款式，加快購物過程。口罩會於各分店開店後隨即出售，每店供應名額不一，每人限購 1 盒。每款貨量有限，售完即止。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

口罩款式及出售分店詳情如下：
9 㸃開店：屯門 / 將軍澳店
10 點開店：沙田 / 大埔 / 荃灣 / 觀塘店（大埔分店是在 BB 部排隊）

沙田店名額約 900 個
大埔 / 荃灣名額各約 550 個
屯門 / 觀塘 / 將軍澳店名額各約 450 個

開店 1 小時前，一田職員會在場安排大家排隊，每人限購 1 盒，以先到先得發售。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 一田

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