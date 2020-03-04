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莎莎網店突發開賣日製白元 PM2.5 柔滑兒童口罩 售 $29 包/7 片

行內熱話 03:33 2020/03/04

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次莎莎 Sasa 網店突發開賣白元PM2.5柔滑口罩兒童用7片裝。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

莎莎網店上今次售賣的是白元PM2.5柔滑口罩兒童用 7 片裝，售價為 $29，產品為日本製造，有效過濾 99% 以上的PM2.5懸浮微粒、細菌和病毒﹔VFE 及PFE 過濾率高達 99%﹔特寛柔軟耳繩，佩戴舒適。口罩尺寸為 12.5cm x8cm，也適合小臉的女士使用。記者登入時仍有貨。

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

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【相關文章】【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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