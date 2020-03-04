一合口罩預售13萬人塞爆網　採用免費排隊系統防「冧檔」

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續蔓延，本地薑「一合口罩」早前以一人一口罩為使命，建立本地口罩生產線，並於今日（3日）下午2時半預售。為應付龐大的網站瀏覽量，以及避免網購人流擠擁導致死機的情況，該企採用軟件公司RedSo所研發的排隊系統NoQ，基於Google雲端架構，閒閒地亦能招呼100萬人流，讓用家暢順快捷地輪候進入網站瀏覽。

「一合口罩」今午於網站登記預售，結果反應熱烈，開始僅約7分鐘，網站就宣告「活動已完結，多謝參與」。RedSo合夥人李思聰表示，網站最高峰到訪人次約6萬，總人次共13萬，而內部測試系統能同一時間應付100萬人，故網絡容量綽綽有餘。對於網民留言稱，登入網站時已極速售罊，無法購買口罩，他笑指：「是與實際存貨有關，因商戶只預留了3萬個名額。」

省卻等候時間 AI列名單排先後次序

傳統電商的網站及應用程式，網絡流量通常有限制，「主要受限於成本高及技術，而且網站甚少霎時遇上10幾萬人湧入，除非是大生意。因此，大品牌就算面對流量激增，系統亦未必頂到，容易導致癱瘓停頓。」

與其他進入網站的「虛擬排隊」系統不同，NoQ排隊系統採用Google的Serverless雲端架構，能節省等候時間。他形容：「比起排隊，更似跑馬拉松。始終排隊相當耗時，要一個個處理每個指示，變相要客戶等。我們做法是，當客戶好像跑手般一起衝過終點線時，AI會自動影快相，繼而分辨出每位客戶的先後次序。」

何為Serverless（無服務器）呢？Serverless是指一種雲計算模型，應用開發人員無須為其應用配置服務器或管理擴展，比起傳統模型，能更快地將代碼推送至生產環境，而「服務器」則交由雲端供應商所管理。當網站面對流量突然增加，系統亦擁有極高的可擴展性。

分流處理事宜 減輕網站負荷

為處理流量激增、避免網站癱瘓，NoQ排隊系統未有即時寫入任何數據（Database），並將工作分流，第一步先讓網民登記購買口罩，過程中不須輸入信用卡資料，也不急於即時完成交易，最關鍵任務僅是完成派籌；然後才進入第二步：發送電郵。李思聰指出，這個做法能確保購物流程順暢，防止旅發局除夕抽奬的電郵「冧檔」情況再發生。

他透露，NoQ系統亦採用了內容傳遞網絡（CDN），萬一網站死機，「最壞情況仍然有頁面顯示『活動完結』。」此外，reCAPTCHA技術需要真人驗證並非機械人，避免「自動程式」（Bot）使用者在開售瞬間大量搶購，影響公平性。

Redso成立已有10年時間，過往曾為演唱會售票網提供穩定的「搶飛」購票系統。正值新冠肺炎全球肆虐，疫情無情人有情，為與港人同心抗疫，該企兩周前就排隊系統NoQ推出抗疫價，免費幫助電商應付逼爆的網站流量。李思聰指出，有關服務查詢非常多，當中不少也是口罩賣家。