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【8 成人棄單!】YouTuber 好心代購搓手液唔收訂 最終慘被狂棄單!

行內熱話 02:00 2020/03/04

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情爆發，新年後不少港人都陷入「盲搶炎」狀態，見到有口罩、消毒用品的代購就留下「兩盒 Thanks！」怎料現在貨源充足，相關用品價格開始回落。不少人卻選擇已讀不回甚至棄單，讓一班代購商大失預算。近日又有 YouTuber 出帖，表示幫忙代購酒精搓手液後竟被大量棄單，不禁反問：「當幫你代購嘅人係 condom？」 

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旅遊 YouTuber 笑旅新事在 Facebook 專頁出帖，指出新年時很多朋友跟客人希望她代購滴露酒精搓手液，當時價格高見 $40 至 $50 一支。因為「睇唔過眼」最終她花了幾萬港元入貨，亦因為當時有太多騙子收錢失蹤或賣假貨等情況，所以她並沒有收訂金。結果，她在 2 月底才陸續收到貨，隨即面臨恐怖的棄單潮。她表示：「8 成人棄單，1 成人話 ok 會入數但唔見咗人，1 成人已讀不回不讀不回。」她氣餒表示：「以後未收錢我係唔會再幫陌生人訂貨。」

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雖然想過退貨但最終失敗，也想過散貨到台灣但郵寄上出現阻礙，最終還是選擇出帖求救，希望還需要酒精搓手液的朋友能幫忙清貨。有熱心網民都留言，說：「如果賣唔晒 pm 我，可以全部原價收」，有網民則留言幫口，說：「做開香港人生意就知大部份香港人唔抵幫」、「有啲香港人真係唔抵可憐，完全冇口齒冇承擔」、「人性係有陰暗面」、「棄單嗰啲_街真係好賤格，真係唔會諗代購嘅辛酸」、「香港人做番有質素嘅人！」 

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撰文 : 梁綺文

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