【發國難財?】大陸口罩商揭行內秘聞！利潤超高核心物料「熔噴布」炒高 15 倍

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象 。現時口罩廠商就算想增產應付需求都不容易。首先要解決人手問題，其次就要解決最重要的原材料問題。有口罩生產商近日揭開行內秘聞，原來有口罩「心臟」之稱的熔噴無紡布（下稱熔噴布）竟然在一個月內上漲價 15 倍，炒至每噸 30 萬人民幣（約 HK $33 萬）。雖然如此，生產口罩的利潤依然超級高，吸引無數公司轉型生產口罩，甚至間接導致「假口罩」出現！

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內媒報導，生產商在某口罩貨源共享交流群透露「熔噴布」的價格現況：「最近詢價熔噴布，報價至少 20 萬元人民幣/噸以上，30 萬、40 萬也不稀奇。而兩周前，我們採購的還是 8 萬元人民幣/噸，最高的也就 12 萬元人民幣/噸。」由於醫用外科口罩一般採用多層結構，簡稱為 SMS 結構。即內外側為單層紡粘層（S），中間為單層或多層的熔噴層（M），而熔噴布是熔噴層的最佳材料。所以，有轉產口罩等防疫物資的一家山東服裝企業最近「求料無門」，唯有「讓機器等布」才能投產。

實際上，擁有兩條醫用外科口罩生產線和一條民用口罩生產線的青島海諾生物工程，都曾經向當地政府反映，指找不到口罩原材料唯有停產。而國務院小程式 2 月 21 日上線的「重點醫療防控物資生產工序對接專區」中亦顯示，多數企業都在尋求熔噴布供應。

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雖然熔噴布被炒上天價，但不少口罩廠依然願意高價購買。原因十分簡單，就是生產口罩的利潤超級高。有業內人士透露，20 萬人民幣一噸的熔噴布可以做 100 萬個醫療外科口罩，在生產一個口罩的成本中都只是佔 0.2 元人民幣。加上市面對口罩的需要量大增，口罩價格被推高，所以口罩廠並不在意原料價格。

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更糟糕的是，熔噴布生產技術較高，而熔噴布質量直接決定口罩質量，所以難以即時轉型生產熔噴布。在熔噴布炒至天價的情況下，一些無良廠商就以普通不織布代替熔噴布生產「假口罩」，導致國內黑心口罩橫行。

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