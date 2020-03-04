【港產口罩】又多一間香港口罩廠 Oxyair Mask HK 自設無塵室

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。於是好些港人和機構計劃自設廠房生產口罩。最近一間名為 Oxyair Mask HK 便在 Facebook 新開設了專頁，表示即將會有港產口罩提供。

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Oxyair Mask HK 暫時發布了兩、三則帖文，主要介紹了自家的無塵室及口罩規格。帖文表示，無塵室在現代工業中被廣泛應用於生物技術、精密器械、製藥、醫院等行業中，其作用是將一定空間範圍內之空氣的微塵粒子、有害氣體、細菌等污染物排除於外，並將室內之溫度、潔淨度、室內壓力、氣流速度與氣流分佈、噪音振動及照明、靜電控制在一定需求範圍內，而給予特別設計之房間。

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口罩規格方面，廠方表示他們採用的中層過濾熔噴布 Meltblown Nonwoven，符合 BFE 及PFE 歐盟 EN14683 檢測標準，並強調口罩在香港製造。記者曾詢問何時會正式開賣，廠方沒有正面回覆，只表示口罩仍在檢測中，首階段需確保產品安全及可靠。

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