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【管理Tips】放無薪假還是減薪？人事顧問：管理層應向員工交代經營實況

商管策略 20:35 2020/03/04

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，市道唱淡，不少公司要求員工放無薪假「共渡時艱」，員工當然萬分不願意。管理層和僱主如何開口，而員工放無薪假或減薪，才是最符合公司利益呢？

放無薪假或減人工的標準

員工放無薪假抑或減薪，哪種措施公司利益視乎行業而定。合眾人事顧問總經理蘇偉忠舉例，一間 10 人公司只要 5 人便維持基本營運的話，減半人手自然比 8 折支薪（減兩成人工）省成本。以零售業為例，少了員工未必影響運作，畢竟新冠肺炎疫情下客流變少，需要招呼顧客的人手亦少。事實上，香港部分藥房化妝品店已實行無薪假撐下去。

至於食肆則是另一種處理方法。因該行業員工涉及樓面、廚房、收銀眾多部門，放無薪假只會令業務即時停罷，若希望繼續開業的話，或者要像香港某間連鎖粥店般，讓員工在 8 折支薪或者解僱中選擇了。

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處理放無薪假或直接減薪的技巧

無論放無薪假或直接減薪，處理的確需要技巧，因為跟裁員不同，畢竟僱傭雙方還會再見面合作。如果員工不肯放無薪假，亦堅持不減薪的話，僱主可以怎樣做呢？

無薪假成為新冠肺炎疫情下經營困難的中小企的無奈之舉，但所有員工入職時已白紙黑字簽署僱傭合約，若然老闆想員工放無薪假或削減固定薪酬，一定要得到員工同意，否則員工絕對有追討權利。

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香港勞工法例雖然無提及「員工不肯放無薪假」的情況，但「霸王硬上弓」的話，吃虧一定是被追討的僱主，這種情況下，海皇粥店的「8 折支薪或解僱」便是唯一出路。但這種看似求共識的通告，在溝通上卻如同「要脅」，態度並不可取。發出這一份通告之前，僱主其實還有 3 種方法：

（1）宣布凍薪；
（2）以鼓勵形式希望員工放無薪假；
（3）向員工透露公司營運情況

蘇偉忠。

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國泰航空、海洋公園早前亦在虧損時宣布凍薪，凍薪絕對是公司權利。蘇偉忠建議，公司可進一步發出內部通告，以鼓勵字眼要求員工放無薪假，並統計有多少名員工願意停薪留職，若然最後能有部分員工有共識，公司又可承擔到餘下人手的薪金，那便「皆大歡喜」。

公司的經營情況需要透明，中層可以向前線員工透露公司營運情況，例如食肆可以講出生意額跌 5 成，夾硬經營下去公司只會倒閉，故員工放無薪假會是較溫和的措施，他們亦可以跟員工說好無薪假的期限，若到某個時刻情況未好轉公司會有甚麼安排，務求讓對方心中有數。

蘇偉忠總結道：「香港人經歷過SARS，當時的經濟回復得很快，所以今次都給到人某程度上的信心，都會覺得疫情過去後巿道能迅速回復。無薪假的安排其實最溫和，員工不是失業，只是需跟公司共渡時艱，這種做法亦確比減薪來得好。一來僱主未必單靠減薪就支持到，二來僱員也不用擔心疫情過後，薪水沒有加回來。」

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Photo：Tetsushi Kimura

撰文 : 陳文政

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