【免排隊．附連結】理的口罩售 $65 盒/30個 萬寧經 The GULU 手機 App 派籌賣口罩!

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。繼美妝連鎖店找來手機取籌平台 The GULU 合作，用手機 App 派籌賣口罩後，萬寧也公佈，會跟 The GULU 合作於網上派籌，出售「理的口罩」幼童口罩。有需要購買幼童口罩的市民，可以留意以下售賣口罩的詳情了。

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網上派籌將於 3 月 5 日早上，分 3 個時段進行，成功攞到籌號的顧客必須於即日晚上 8 時前，到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。根據萬寧公佈的領籌須知，共有 15 間分店售賣今批口罩，除 2 間分店只有 500 籌號外，其餘 13 間分店都有 600 籌，換言之今批口罩共有 8,800 盒口罩賣。

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萬寧補充，顧客需預先下載《The GULU》手機應用程式，及登記成為會員。

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口罩產品詳情如下：

產品：理的外科手術口罩（12 X 7CM）30片獨立包裝 （適用於幼童）

產品特點：拒水面層及底層、不含玻璃纖維、B.F.E & P.F.E.超過99%、此產品不適合18個月或以下嬰孩使用

售價：HK$65／盒（30個）

派籌日期：2020年3月5日（星期四）

派籌時間：2020年3月5日早上9:30am／9:45am／10:00am

取貨店舖：15 間指定萬寧分店

取貨時間：2020年3月5日晚上8:00pm前

網上派籌連結： http://bit.ly/3cqx66G

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領籌須知

-每店各只有 600 籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有 500 籌），每位顧客最多只限領取一個籌，派完即止。

-當日將不設在店舖即時派籌或售賣。

-成功領籌代表已預留貨品，請於即日晚上 8 時前到領籌時所選之萬寧分店購買貨品，逾時無效；一個籌號只能購買一次。

-此籌號只適用於籌號指定分店，不能轉換取貨分店。

-購買前須出示 THE GULU App 之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

-籌號為內部運作之用，與購買之先後次序無關。

-切勿向其他人洩漏籌號及籌號上的 QR 碼，如因此被盜取籌號，令籌號失效，THE GULU 及萬寧恕不負責。

-如有任何爭議，萬寧及THE GULU 將保留最終決定權。

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