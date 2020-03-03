  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 22:20
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

又一香港製造口罩! 紫花油藥廠變身口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩

業界頭條 20:48 2020/03/03

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 香港紫花油大藥廠表示，將建立口罩廠，料月產達 400 萬個醫療級別口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 香港紫花油大藥廠在 Facebook 上表示，約將斥資 700 萬元於香港設置大型廠房，自家生產醫療級別口罩，供貨原則以本地為主。初步估算每月口罩最高生產量可達四百萬個，有望紓緩本地短期需求及長期供應。

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

廠方計劃設置 2 條全自動化生產線，可生產醫療級別的口罩。口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，預計生產出來的口罩成品其 BFE 達98%或以上，防護性高﹔每個口罩均獨立包裝，衛生可靠。

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

廠方建立符合ISO 7 (10,000級) 標準的無塵車間 (Cleanroom) 作為口罩工場，淨化級別達到醫院手術室設置的標準，比政府對口罩廠房要求的 ISO 8 (100,000 級) 規格更高更嚴謹，無論是溫度、濕度、風量、氣壓、換氣次數、潔淨度均受到嚴密監控，並每日進行消毒劑噴灑程序。

【相關文章】【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

廠內設有機械吊臂裝置代替人手，而工作人員進出無塵車間前必先通過特定區域吹風消毒，以確保整個口罩製作過程潔淨無菌。口罩廠預計 5 月中開始投產，第一批生產的口罩將會以成本價發售，確實令港人期待。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【炒罩末日】低至 $1 個! 港產「一合口罩」3月3日起預售 廠商希望做到一人一口罩
2020/03/02
【炒罩末日】低至 $1 個! 港產「一合口罩」3月3日起預售 廠商希望做到一人一口罩
【全力增產】Sharp 改為生產口罩！日本電視廠房改建初期日產量達 15 萬個
今日
【全力增產】Sharp 改為生產口罩！日本電視廠房改建初期日產量達 15 萬個
【港產口罩】再有 Made in Hong Kong 口罩！「Savewo 救世」開發 5 款口罩
今日
【港產口罩】再有 Made in Hong Kong 口罩！「Savewo 救世」開發 5 款口罩
【港產口罩】齊備口罩機原材料只缺廠房！NGO：盼租借無塵空間投產
今日
【港產口罩】齊備口罩機原材料只缺廠房！NGO：盼租借無塵空間投產
【新冠肺炎】Nask N99口罩 HKTVmall 將少量返貨
今日
【新冠肺炎】Nask N99口罩 HKTVmall 將少量返貨
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

下一篇文章

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣