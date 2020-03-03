又一香港製造口罩! 紫花油藥廠變身口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 香港紫花油大藥廠表示，將建立口罩廠，料月產達 400 萬個醫療級別口罩。

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香港紫花油大藥廠在 Facebook 上表示，約將斥資 700 萬元於香港設置大型廠房，自家生產醫療級別口罩，供貨原則以本地為主。初步估算每月口罩最高生產量可達四百萬個，有望紓緩本地短期需求及長期供應。

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廠方計劃設置 2 條全自動化生產線，可生產醫療級別的口罩。口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，預計生產出來的口罩成品其 BFE 達98%或以上，防護性高﹔每個口罩均獨立包裝，衛生可靠。

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廠方建立符合ISO 7 (10,000級) 標準的無塵車間 (Cleanroom) 作為口罩工場，淨化級別達到醫院手術室設置的標準，比政府對口罩廠房要求的 ISO 8 (100,000 級) 規格更高更嚴謹，無論是溫度、濕度、風量、氣壓、換氣次數、潔淨度均受到嚴密監控，並每日進行消毒劑噴灑程序。

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廠內設有機械吊臂裝置代替人手，而工作人員進出無塵車間前必先通過特定區域吹風消毒，以確保整個口罩製作過程潔淨無菌。口罩廠預計 5 月中開始投產，第一批生產的口罩將會以成本價發售，確實令港人期待。

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