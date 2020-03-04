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【疫市營商】開舖短租定長租？李根興教逆市易發圍行業

商管策略 13:59 2020/03/04

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，市道唱淡，但有危就有機，如果有餘錢想入巿創業，市場租金現正回落，那麼那行會更有條件「逆市反擊」？盛匯商舖基金創辦人李根興指，外賣、洗衣店是理想選擇，且值得簽長約長租舖位經營。

至於零售商租舖位應該簽長約還是短約？李根興表示：「今時今日香港這個時勢，租客肯定優先考慮長租，有幾長租多長。當然業主角一般不肯長租給客，先短租等局勢變好，才加租簽長租才是最理想。」他建議，如果找到好舖位又租金便宜的話，便可簽長約開業，有多長簽多長，5 年、10 年 ，甚至 20 年都應讓簽，能在低位簽約便賺到。

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盛匯商舖基金創辦人李根興。

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短租與長租考慮不同

李根興解釋，長租計算的話最短租期要 2 年；短租的話，以月計，以星期計，甚至日計都有。以經營餐廳為例，長租的話通常是 「3+3」（ 3 年死約加 2 年生約）、「3+2」 , 甚至「3+3+3」，即 3 年死約和3年生約，再加 3 年生約。

業主現時傾向將舖位短期放租，再慢慢等待長租租戶，是「租出去給人看門口」，故短租租金往往便宜一大截，價錢比長租可低  5 成至 7 成，如某個餐廳舖位長租價是港幣 8 萬元，短租有機會 3 萬即可成交。

李根興補充，不同行業租金各有不同，以近街道的普通餐廳為例，租金約需 30 至 50 元 1 呎，貴的話約 80 至 100 元 1 呎，藥房租金 300 至 500 元 1 呎，鐘錶珠寶甚至到 2000、3000 一呎，租金最便宜是車房，呎價 10 至 20元。

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短租與長租的優缺點

李根興指出，租戶創業的話長租短租各有優缺點，長租更易建立品牌，精美裝修較划算，某些行業（如：食肆）因出牌時間等考慮更需要長租；短租最大優勢是靈活有彈性，最適合開設散貨場。

長租開業一定要考慮裝修費，李根興解釋：「長租的 1,000 平方呎食肆，今時今日裝修一呎大約要 1,000 元至 1,500 元，1,000 呎便要 100 至 150 萬元，豪裝更要過 200 萬元。如果是經營補習社之類只需要間隔的話，5、60 萬便能解決問題。對比之下，散貨場近乎完全不用裝修，基本上有油漆，有冷氣、有燈便夠開門做生意，幾千元租金短租進場，店舖內放幾個架放貨物便可以即刻做生意。」

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市道差要諗計求救。

中低檔民生類生意值得做

想開業，應該做那行？李根興指現時中低檔民生類生意都還好，惟高檔次店舖「全軍覆沒」，想入市的話千萬不要選高檔次。另外，現時有幾種行業正逆市上升，說：「超市、蔬果檔生意不俗，始終人都要吃東西；另一個最明顯的是跟外賣有關的店舖，現在餐廳顧客不敢堂食，若果做燒味、點心之類外賣生意基本上做得住；另外，藥房和家居用品店生意良好，畢竟香港人比以前更注重清潔。最後一類是跟消毒有關的服務性行業，例如洗衣店、寵物美容店等等。」

李根興最後建議，若果只想短租「搵快錢」，最理想便是做消毒用品散貨場，就只做一波生意，若果有心長租，那麼做外賣、洗衣店便是入市好時機，以低租金入市，疫情過後，用行業的持續性需求繼續經營。

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Photo：BaoaonuwOOh

撰文 : 陳文政

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