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【疫市營商】新冠肺炎疫情：全球供應鏈重新洗牌？

博客論壇 20:29 2020/03/03

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一場來勢洶洶的新冠肺炎（武漢肺炎,NCP），疫情除了帶來人命傷亡外，亦引發世界各地很多潛在已久的問題，例如：歧視、醫療管治、公共衛生等，由於是次疫症已在全球各地迅速爆發（截稿前僅南極洲未有感染個案），市民為了防疫唯有四出去尋找囗罩、消毒液等醫療物資，甚至廁紙等家居用品也在搶。

對於這種突如其來的需求量，難免對供應鏈構成壓力，這亦是對全球政府的信心考驗，如新加坡同樣面對「一罩難求」的情況。面對口罩需求急增，新加坡武裝部隊動員 1,500 名軍人，連夜趕工包裝 520 萬個口罩，務求令市民安心，此舉大獲網民讚賞；加上新加坡總理李顯龍迅速推出錄影安定人心，令市民四出搶購食糧的情況只出現了 1 天。

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另一方面，由於是次新型冠狀病毒源於武漢，她是中國重要交通樞紐，其 GDP（本地生產總值）跟波蘭、瑞典相若，在全球排 20 名左右。正因為武漢地理位置如此重要，故此一旦出事影響範圍廣闊，傳播迅猛；加上由於近 30 年中國「世界工廠」，若中國經濟癱瘓，明顯影響其他國家。舉例，南韓現代汽車（Hyundai）及起亞汽車（KIA）因中國零件供應中斷，導致南韓本土部分工廠亦要停工。

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武漢向來係中國汽車工業重鎮，中國生產的汽車零件，有 25% 出口至美國，10% 出口至日本，德國及南韓各佔 5%，相信隨著美、日、德庫存量下降，影響 即將浮現。 

至於電子產品的情況更不在話下，蘋果、三星等大廠無一倖免，近日大家可能留意到不論連鎖電器商、電腦商場等開始出現筆記簿型電腦貨源短缺，再加上「在家工作（home office）」效應令需求大增。最近連可口可樂公司亦提出由於新冠肺炎爆發，其原料三氯蔗糖（一種用於多種飲食產品的零卡路里甜味劑）的供應商在生產和出口延誤，若疫情持續，可能影響供應。

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筆者深信，由於新冠肺炎疫情已經在海外國家如意大利、伊朗、南韓、日本等爆發，短期內難以完全受控，全球的供應鏈將會變得更嚴峻和複雜，部分產品供應隨時受到考驗，有人認為這場疫症除了重創全球旅遊業、製造業與零售業，亦激起新一波對全球化與「逆轉」全球化的辯論；亦有人認為原因是由於太側重及依賴在中國生產，將全部雞蛋放在同一個籃子裡的代價。

無論爭辯結果如何，相信待事件完結後，全球的供應鏈將可能重新洗牌，大家不妨拭目以待。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：ILO Asia-Pacific

撰文 : 梁偉峰博士

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