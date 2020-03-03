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【疫市營商】政府放風開銷售稅？SME商會：明顯不是時機 應先解決消費信心問題

業界頭條 18:02 2020/03/03

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財政司司長陳茂波接受訪問稱不排除會開徵銷售稅，SME.hket 記者訪問香港中小型企業總商會會長巢國明，他直言現時不是合適時機開徵新稅項，因為令香港中小型經營在新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情下雪上加霜。

陳茂波近日接受《彭博》專訪時指，理解政府財政資源有限，故考慮香港將開徵銷售稅。巢國明說：「現在肯定不是合適時機開徵新稅項。我們都明白政府在財政預算案上花費大量金錢，但現在當務之急是控制疫情，讓巿道轉好，有遊客重回香港。」

【相關文章】【財政預算案2020】旅遊界不收貨？旅議會：業界水深火熱盼設基金援助

巢國明續稱，現在香港最大危機是「信心問題」，現在要等市民、遊客對香港重拾信心巿道方會轉好，在疫情未過，經濟數據未錄回升時開徵新稅只會令業界百上加斤，尤其飲食業、零售業更會即時受到進一步打擊。

巢國明估計，政府若想收到預期效果，銷售稅最少也要有 5%，而這 5% 已足夠影響遊客帶更少旅費來港，說：「就算政府其後實施日本等地的旅客退稅優惠，本地人一樣要『硬食』，最後還是影響消費意欲。」

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Photo：johnlsl

撰文 : 陳文政

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