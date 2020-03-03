【疫市營商】老牌食品企業爭相加入人造肉市場

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，香港曾出現一陣搶購糧食的情況，不禁令人反思食物供應的議題，當中人造肉可能會成為消費者未來的選擇。Beyond Meat、Impossible Foods 這些品牌已成為人造肉的代表，整個市場充滿商機，令不少老牌食品企業亦推出人造肉產品，其中美國最大食品加工企業嘉吉（Cargill）將在 4 月推出人造肉產品。

老牌食品企業加入人造肉市場



人造肉應用廣泛，不少知名品牌如星巴克（Starbucks） 、迪士尼最近都將人造肉加入菜單中。另外，Beyond Meat、Impossible Foods 的人造肉產品早已被麥當勞、肯德基等多間大型連鎖快餐店採用。

人造肉商機亦吸引老牌食品製造商加入戰場，當中在 1865 年成立的食品加工企業嘉吉 (Cargill) 將於 4 月初推出素漢堡肉餅和素肉產品，新產品將在零售商及餐廳有售。

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▲ 本港初創企業 OmniPork 新豬肉

香港亦有自家人造肉



雖然人造肉在外國市場流行，但本港亦有初創企業就針對亞洲市場。OmniPork 新豬肉早在 2018 年便在香港售賣，去年 3 月更進軍台灣，並計劃在當地設立生產基地，讓消費者能夠以經濟的價格購買人造肉。

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Photo：OmniPork 新豬肉 Facebook、Impossible Foods Facebook