【有購買 Link】「一合口罩」今日 2：30pm 開始預售 設 3 款訂購套裝售價68港元起

本地口罩品牌「一合口罩」今日（3 月 3 日）預售口罩！「一合口罩」 FB post 提到，今天下午 2 時 30 分會公布口罩預售網址，讓有需要的朋友購買，當中會設有 3 款訂購套裝，而產品在預計 5 月中取貨的。

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本地口罩品牌「一合口罩」 FB post 提到，今天（3 月 3 日）下午 2 時 30 分會公布口罩預售網址，當中設有 3 款訂購套裝，包括：1）HK$68 的「一盒一合 thx」（你會得到一盒一合口罩)、2）HK$138 的「一盒一合 thx 齊上齊落套裝 」（你會得到一盒一合口罩 + 我們轉贈一盒一合予 people in need，最多訂購 5 套），以及 3）HK$268 的「兩盒一合 thx 齊上齊落套裝」（你會得到兩盒一合口罩 + 我們轉贈兩盒一合予 people in need，，最多訂購 10 套）。產品預計今年 4 月底投產，5 月中取貨，每人只可 order 一次，接受 PayMe、信用卡、Apple Pay 及 Google Pay 付款。

【購買 Link】https://theonemask.noq.com.hk/

此外，品牌提到由於時間時間，來不及為口罩做 lab test，因此在不想作出誤導的情況下，不敢胡亂陳述產品規格，着大家下單訂購時務必留意。現階段品牌能確認的口罩規格只有以下數項，就是當中為一次性醫用口罩、特選無痛耳掛、無塵生產，信心保證、香港良心製造，以及每盒口罩有 30 個。



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