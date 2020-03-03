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【數碼轉型】科技券優化加碼 SME開網店轉型是時機？

數碼轉型 16:13 2020/03/03

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《財政預算案2020》進一步優化「科技券」計劃，資助金額將由港幣 40 萬元提升至 60 萬，資助比例更會大幅提升至四分之三。有公司看準時機，推出新計劃助中小企架設網店。

科技項目傳承辦商 ONEPAGE，業務包括幫中小企製作網店，其技術總監劉志盛表示：「很多客戶都不了解怎樣申請科技券，亦不知道如何做網店，我們便提供一條龍服務。」

劉志盛以大公司的 app（流動應用程式）為例，這些公司一向設有會員制度，顧客無論在實體店購物或在網店購物都會得到積分並換取優惠，這些做法能有效提升顧客忠誠度；但要 app 跟網店及實體店做到數據互通以至分析，對中小企來說難度甚高，所以必須跟科技方案商溝通清楚，當然亦可借助科技券的資助來部署功能更強的系統。

【相關文章】中小企升級轉型「科技券」（1）：簡介及申請流程

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劉志盛解釋：「科技券加碼後，一個港幣 80 萬元的項目老闆只需實際付出 20 萬元，因餘下 60 萬會由政府資助，對企業來說是很大誘因數碼轉型。我們亦會幫這些客戶處理好申請程序和報價。製作網店的價格不是固定的，某些網店如果小規模，數萬元便可以成事。」

幫別人做好文件工作（方案報價兼申請科技券），如果最後別人因有更低報價而不光顧他們，ONEPAGE 豈不是白忙一場？劉志盛笑言這也是科技券的規矩之一，定要有 3 間公司報價才能決定採用誰家，不過由於 ONEPAGE 有相關經驗，有信心仍提供適宜價格客戶。

「科技券」計劃將加碼

科技券的資助金額將有進一步提升，屆時政府資助比例會提高至3/4，代表申請人只需支付項目 1/4 金額，其餘 3/4 會由政府資助；另外，資助上限金額則會由 40 萬元增至 60 萬元，可獲批項目會由 4 個增至 6 個。

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Photo：Tim Reckmann

撰文 : 陳文政

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