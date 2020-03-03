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【業界有情】友邦慈善基金捐贈10000個抗疫包予基層家庭

業界頭條 12:33 2020/03/03

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再有企業向有需要市民派發抗疫包！友邦慈善基金將捐出 10,000 個抗疫包，予港島東區 5,000 個基層家庭，共同對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情。

抗疫包內有口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾，食油或米，以協助基層家庭維持主要防疫用品及日常主食需要，友邦慈善基金將本月內分 2 次派發抗疫包予基層家庭。友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事顧培德指，捐贈抗疫包是履行品牌承諾，希望為社會上有迫切需要的社群分憂。

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同時向清潔員工提供免費保障

除了向基層家庭捐贈抗疫包外，友邦早前亦推出「前線清潔員工免費保障」。公司將提供免費保障予所有香港及澳門的前線清潔員工，不論是兼職或全職員工，若確診新型冠狀病毒，毋須預先登記或投保，將可獲得一筆過 15,000 港元/澳門幣賠償; 若不幸因新冠肺炎離世，將可再獲得15,000 港元/澳門幣死亡賠償。

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Photo﹕AIA Hong Kong Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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