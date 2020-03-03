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【新冠肺炎】Nask N99口罩 HKTVmall 將少量返貨

業界頭條 12:36 2020/03/03

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，雖然香港的口罩供應量增多，但高防護級別的口罩依然僧多粥少。近日，納米殺菌口罩品牌 NASK 表示 HKTVmall 今日（3 月 3 日）將少量返貨，大家可以留意。

NASK 在官方 Facebook專頁預告，缺貨多時的 N99「NASK 納米纖維智能殺菌口罩」將於 HKTVmall 少量上架，每位 HKTVmall 會員每次限量購買 5 片，售完即止，但官方無公布確實開售時間。

NASK 納米纖維智能殺菌口罩經過美國尼爾森實驗室（Nelson Labs）認證，能有效過濾 PM2.5 懸浮粒子，效能超過 99%。官方宣稱是全球巿場唯一有獨特殺菌功能的納米纖維 N99 口罩，由於高透氣度，更可在睡眠時佩戴。

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撰文 : 梁綺文

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