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【港產口罩】齊備口罩機原材料只缺廠房！NGO：盼租借無塵空間投產

業界頭條 07:16 2020/03/03

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情令香港一罩難求，本地不少有心人、商家就決定「自己口罩自己造」，至今已有 8、9 個團體宣布設立本地口罩生產線。本地非牟利慈善團體（NGO）福幼基金會亦是其中一個希望生產本地口罩的團體，可惜她們成功找到口罩機器、原材料，卻找不到合適的無塵空間設廠。

ezone.hk 訪問福幼基金會（Caring For Children Foundation）總幹事陳敏樂，她表示眼見社會對口罩有強烈需求，加上收到友好機構求助，疫情爆發後已積極從四方八面搜購口罩。可惜事與願違處處碰釘，有訂購了的口罩無法到港、而成功到港的印度口罩卻質素參差，實在不敢派出去。於是他們想到設立本地口罩生產線。

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機器原材料下週到港 盼租借到無塵空間投產

這個構想的落實過程十分短，基金會有幸聯繫到有心人並達成協議。對方負責購買口罩機跟原材料，而基金會就負責找場地、人手。所以只花了 3 星期時間處理各種問題，4 部口罩機及逾百噸的土耳其口罩原材料，最快下週就會到港。

問題是，現在依然無法找到合適的無塵廠房投產。陳敏樂呼籲商界或其他有心人，可借出或平租 1,500 呎或以上的無塵空間，共同幫助有需要人士。若然遲遲無法找到醫療級的無塵車間，就只能考慮乾淨的普通廠房。

月產 800 萬個口罩 優先僱用基層人士

若成功投產，4 部口罩機每月能生產 800 萬個 3 層外科口罩 。陳敏樂表示，基金會的本地生產線將優先僱用基層人士，為他們提供就業機會之餘，也可解決香港口罩荒的問題。基金會將部份口罩免費派發予香港基層人士，包括病人及兒童，其他則打算以成本價出售。對於政府推出的 300 萬口罩生產線補助，陳敏樂亦表示有興趣申請，但現階段最優先處理的，還是廠房問題。

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撰文 : 梁綺文

疫情 口罩 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎

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