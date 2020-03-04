再有企業派發 20,000 個免費口罩予有需要市民！公司分 4 個時段派發派發共 5,000 個口罩。香港裝飾材料在其 Facebook專頁表示，首２批已在星期二（3 月 3 日）派出，最後 2 批將在星期五（3 月 6 日）派發。市民可憑籌號領取一包 5 個口罩, 每人限取籌號 1 個。以排隊先到先得形式派發, 派完即止。

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派發時間及地點如下:

日期: 03/03/2020 (星期二)

時間:

(第一次) 上午 10:00 開始派籌, 上午 10:30 開始派發

(第二次) 下午 3:00 開始派籌, 下午 3:30 開始派發

派發地址: 灣仔駱克道 285 號高華大廈地下 (港鐡灣仔站 A1 出口, 步行約 6 分鐘)

日期: 06/03/2020 (星期五)

時間:

(第三次) 上午 10:00 開始派籌, 上午 10:30 開始派發

(第四次) 下午 3:00 開始派籌, 下午 3:30 開始派發

派發地址: 旺角上海街 675A 號地下 (港鐡旺角站 A 出口, 步行約 10 分鐘)

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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