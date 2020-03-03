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【業界有情】裝飾材料公司贈20000口罩 即日下午及周五派發

業界頭條 10:38 2020/03/03

分享：

再有企業派發 20,000 個免費口罩予有需要市民！公司將會在今日及星期五分 4 個時段派發，每次共派發 5,000 個口罩。香港裝飾材料有限公司在其 Facebook專頁表示，市民可憑籌號領取一包 5 個口罩, 每人限取籌號 1 個。以排隊先到先得形式派發, 派完即止。

【相關文章】低至 $1 個! 港產「一合口罩」3月3日起預售 廠商希望做到一人一口罩

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

派發時間及地點如下:

日期: 03/03/2020 (星期二)
時間:
(第一次) 上午 10:00 開始派籌, 上午 10:30 開始派發
(第二次) 下午 3:00 開始派籌, 下午 3:30 開始派發
派發地址: 灣仔駱克道 285 號高華大廈地下 (港鐡灣仔站 A1 出口, 步行約 6 分鐘)

日期: 06/03/2020 (星期五)
時間:
(第三次) 上午 10:00 開始派籌, 上午 10:30 開始派發
(第四次) 下午 3:00 開始派籌, 下午 3:30 開始派發
派發地址: 旺角上海街 675A 號地下 (港鐡旺角站 A 出口, 步行約 10 分鐘)

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】議員莫乃光再贈口罩予IT人 網上登記減派發排隊時間

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

PhotoHong Kong Hardware Supplier LTD Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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