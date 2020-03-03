【全力增產】Sharp 改為生產口罩！日本電視廠房改建初期日產量達 15 萬個

Sharp 明明是大家耳熟能詳的日本影音品牌，但品牌會改為生產口罩？大家沒有看錯。因為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情襲日，使當地市面上的口罩供應卻極為短缺，因此 Sharp 決定將位於三重縣龜山市，原為生產大型 LCD 面板和電視機的廠房，改為生產口罩之用，預計口罩日產量可達 15 萬個。

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針對日本市面上口罩供應極為短缺的問題，於是 Sharp 決定由今月底開始，將位於三重縣龜山市的廠房，改為生產口罩之用，預計初期口罩日產量可達 15 萬個，並計劃逐步將每天口罩產量增至每天 50 萬個，以應付市場需要。據指由於用來生產大型 LCD 面板和電視機的廠房，通常都在「無菌」廠房中進行，因此 Sharp 以電視廠房改改為生產口罩的成本其實不大，不過品牌現未對口罩定價或銷售詳情有任何計劃。

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