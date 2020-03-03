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【港產口罩】再有 Made in Hong Kong 口罩！「Savewo 救世」開發 5 款口罩

業界頭條 00:22 2020/03/03

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。幸好香港亦有不少商家或好心人自發成立「Made in Hong Kong」的口罩，目前已有5 - 6 間港產口罩廠宣布成立，而近日再有一間名為「Savewo 救世」的口罩廠成立，並稱目前正在研發 5 項產品。 

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 據「Savewo 救世」於其 Facebook 專頁上指目前正在研發 5 款口罩，分別有可重用口罩、配搭重用口罩使用的濾綿、一次性 4 層口罩，以及對應 3M 6000 及 7000 系列呼吸器的氣密封蓋等。而且氣密封蓋現時已經進入開模具的步驟，希望可以取代 3D 打印，大量生產，務求可以做到香港製造的同時令更多用戶受惠！

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撰文 : 徐慧兒

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