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【入貨小心騙子】日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多

業界頭條 23:50 2020/03/02

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。現時口罩價格都成了「海鮮價」，不論在店舖購買或網購平台都出現天價口罩，而大家別以為在日本 Amazon 買口罩就必定「無伏】，因為魔鬼原來早在細節之中！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

早前有日本網友在 Twitter 出 post 分享朋友在日本 Amazon 購買小童口罩的經歷，提到日本 Amazon 一盒小童口罩的運費，竟然高達 50 萬日元（約 HK$35,917）！

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

早前有網友在 Twitter 出 post 分享朋友在日本 Amazon 購買小童口罩的經歷，提到該盒小童口罩售價只是 480 日元（約 HK$35）而已，不過當後來見到運費需付 50 萬日元（約 HK$35,917）時，立即決定臨崖勒馬，才不至於買得天價口罩中大伏，畢竟以信用卡支付網購物品，真容易按一個掣就鑄成大錯。

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

有見及此，該 Twitter 網友決定出 post 提醒需要購買口罩的用家提防中伏，同場也有其他網友建議選購 Amazon 官方配送的產品，以防墮入天價運費圈套。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 蘇家華

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