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【支援日本】馬雲向日本捐贈 100 萬口罩 稱「相攜相助同擔風雨」

業界頭條 23:19 2020/03/02

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。雖然中國情況有受控跡象，但世界不少國家都有增加趨勢。馬雲公益基金會在微博發帖，向日本捐贈 100 萬片口罩，支援日本抗疫。 

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 馬雲公益基金會在帖文表示，100 個口罩今日會送往日本，這不僅僅是阿里巴巴的心意，也是許許多多中國人的心意，希望日本好起來，希望中國好起來。帖文又提及，此前中國物資緊缺，日本各地緊急為中國籌集 12.5 萬套防護服，送往湖北武漢、黃岡、宜昌、鄂州，浙江杭州、溫州、寧波，以及河南鄭州、南陽、信陽等多地，解防疫一線燃眉之急。中國和日本是相攜相助，同擔風雨。

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 據悉，口罩送達日本後，將經由日本一般社團法人日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博，轉交相應急需部門。

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撰文 : 何兆洋

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