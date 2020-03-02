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【炒罩末日】低至 $1 個! 港產「一合口罩」3月3日起預售 廠商希望做到一人一口罩

業界頭條 22:08 2020/03/02

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。港產品牌口罩廠「一合口罩」(相關報道可按此瀏覽)今晚在其 Facebook 專頁發帖，3月3日星期二下午 2 時半開始預售，屆時會公佈預售詳情。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 一合口罩的帖文表示，感謝大家支持香港良心製造。廠方希望透過初創成立方式，以行動直接解決大型社會問題，做到一人一口罩 ，讓大家安心生活，又稱希望當「一合口罩」完成製作，大家也可分享給有需要的人。

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

 不過口罩的售價、規格及款式等詳資料，暫時未有公布，之前廠方指售價將介乎 1 元至 2 元。從現時上載的相片，可看到口罩在香港製造，無塵生產，為一次性醫用口罩，採用無痛耳掛設計。有興趣預購的讀者，可瀏覽官方 Facebook 專頁留意最新消息。

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 何兆洋

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