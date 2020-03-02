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冰室老細超努力! 搵到 45 萬個醫療級別口罩 優先供應給醫護

行內熱話 21:41 2020/03/02

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次龍門冰室又有大批醫療口罩到貨! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 龍門冰室在 Facebook 上表示，有大批醫療口罩到港。分別有 ISO 認證的四層防菌口罩
400000 個 ，以及巴西醫療級 別Level 2 三層防菌口罩 50000 個，合共 45 萬個。店方表示，會優先供應給醫護人員。購買詳情按此瀏覽

【相關文章】7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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