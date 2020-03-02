冰室老細超努力! 搵到 45 萬個醫療級別口罩 優先供應給醫護

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次龍門冰室又有大批醫療口罩到貨!

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龍門冰室在 Facebook 上表示，有大批醫療口罩到港。分別有 ISO 認證的四層防菌口罩

400000 個 ，以及巴西醫療級 別Level 2 三層防菌口罩 50000 個，合共 45 萬個。店方表示，會優先供應給醫護人員。購買詳情按此瀏覽。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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