【新冠肺炎】莎莎全線分店發售 日本製 DR.C 銀離子 4 層防霧口罩

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美妝連鎖店莎莎今日（2 日）再有口罩返貨！莎莎今日下午於官方 Facebook 出帖，表示有日本製 DR.C 口罩出售。
莎莎在帖子中表示，此款口罩採用日本醫生構思的空氣過濾器使用的 Hydro AgTitanium®️(Hyd [AgTiO2]) 氫化銀鈦分解凈化技術，可將蛋白質分解為水、二氧化碳及氮等等。通過此技術結合到口罩，將口罩功能由「阻隔」加強至「分解及過濾」不良蛋白質。
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口罩銷售詳情：
以上產品不可與VIP同時使用
全線莎莎分店有售，不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。
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撰文 : 蔡子峰