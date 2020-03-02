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【新冠肺炎】莎莎全線分店發售 日本製 DR.C 銀離子 4 層防霧口罩

業界頭條 18:10 2020/03/02

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美妝連鎖店莎莎今日（2 日）再有口罩返貨！莎莎今日下午於官方 Facebook 出帖，表示有日本製 DR.C 口罩出售。

莎莎在帖子中表示，此款口罩採用日本醫生構思的空氣過濾器使用的 Hydro AgTitanium®️(Hyd [AgTiO2]) 氫化銀鈦分解凈化技術，可將蛋白質分解為水、二氧化碳及氮等等。通過此技術結合到口罩，將口罩功能由「阻隔」加強至「分解及過濾」不良蛋白質。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

口罩銷售詳情：

  • 產品：日本製 DR.C銀離子+5濃度4層防霧口罩 (3個裝)
  • 售價：$43/包，每人限購 2 包
  • 規格：通過BFE、VFE、PFE過濾率99%
  • 特點：4層設計，特有防霧層，適合配帶眼鏡人士

以上產品不可與VIP同時使用

全線莎莎分店有售，不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 蔡子峰

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 莎莎 莎莎國際（00178）

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