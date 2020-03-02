【疫市營商】100％中小企融資擔保幫到SME手？商會：先做好盤數兼個人財務記錄

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，市道唱淡，不少中小企營業額大跌，面臨資金鏈斷裂危機。有見及此，政府和銀行都推出各項融資、貸款計劃，盼助中小企渡過難關；《財政預算案2020》更宣布， 「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作100%擔保的特惠低息貸款，貸款上限 200 萬元，最長 3 年還款期，申請期 6 個月，首 6 個月還息不還本。然而跟銀行「交過手」的中小企定知道過程殊不簡單，公司的財務報表與個人借貸紀錄必須良好。

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香港中小型企業總商會會長巢國明表示，向銀行借貸少不免準備大量文件，其中最重要必然是公司「數簿」，亦即財務報表，包括：損益表、資產負債表以及現金流量表 。他解釋：「報表一定要清楚。公司既然要報稅，數簿自然是必備的。大公司有專屬會計部，每個月做財務報表自然容易處理；至於中小企，3 個月或半年一定要埋 1 次數，就算沒資源每個月做財務報表，也要每季做一次。」

巢國明續稱，有些東主是「盤數在心中」，但這種做法絕不理想，只有帳目清清楚楚白紙黑字，才能知道公司是賺是蝕，並控制個別成本與支出，方能正確營運下去。在銀行角度，他們會非常看重公司是否收支平衡、是否保持良好財務紀錄，衡量多個因素才會批出借貸。他又說：「簡單來說便是你要說服到銀行，公司的生意即有往績又有前景，在未來生意有很大機會能繼續營運。當盤數反映到你的說法，借貸便會容易。」

巢國明提醒，為了令財務報表更有說服力，公司做生意時不要過度依賴現金交易而要多作銀行轉帳，有銀行紀錄支持的話財務報表會更加可信。

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個人財務紀錄非常重要

老闆個人的財政紀錄亦是非常重要，例如信用卡紀錄、有否向財務公司借錢，或者有財務相關的官司，巢國明強調：「千萬不要打算謊報，一來這已越過做生意的底線，二來對銀行來說查核申請人的個人信貸評級是舉手之勞，肯定會被拆穿的。」

巢國明理解現時不少經營者面臨困局，但即便如此，也不用擔心因為最近業績差而難以借貸，事關不少銀行最近因應新冠肺炎疫情推出了特殊借貸計劃，申請人不妨貨比三家，看看那家銀行提出的條件最好，再作定奪。

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