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7-11 便利店大貨到!? 開售印尼三層盒裝口罩和 SAS N95 口罩

業界頭條 16:45 2020/03/02

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次 7-11 便利店售賣韓製醫療口罩! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 之前不少網民都報料指 7-11 和 OK 便利店不時都有口罩突擊開售，而且售價更是十分抵用。$10 已有一個 KF94 口罩，$38一包 10 個小童口罩。今日記者終於親身見到 7-11 便利店有口罩賣。分別為印尼三層盒裝口罩和 N95 口罩。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

在北角便利店出售的 U-Mask 印尼三層盒裝口罩一盒有 50 個，售 $250，唔太抵買。SAS N95 口罩則是單個裝，售 $39，售價真係要好趕著用先得啦。另外 7-11 還有發售消毒用品。除北角外，網民亦有報料在其他區的 7-11 同樣有口罩發售。

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 張文啟

疫情 口罩 便利店 7－Eleven 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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