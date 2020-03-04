【SME學堂】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，口罩、酒精搓手液及漂白水等成為市民搶購的物品。面對缺貨，不少商家都以高價售賣產品，即使是一盒只有 BFE 規格的口罩，其售價曾高達港幣 200 元以上！如果你認為高價口罩仍算合理，可能已墮入「錨定效應」（anchoring effect）的陷阱。

以最初資訊作為價格標準



面對防疫用品短缺，市民用高價購買物品可能是自然的事。所謂「錨定效應」，是指消費者更重視最初獲得的資訊，並將這些最初獲得的資訊視為物品價格的標準。以口罩格價為例，假設消費者瀏覽不同網站，希望可以用低價購買口罩。當進入網店時，發現一盒口罩的售價是 300 元，無論消費者最終會否購買這盒口罩，300 元已經成為消費者心目中一盒口罩的「標準價格」。因此，只要消費者發現同款口罩的價格低於 400 元，就會認為價格「物超所值」，甚至不作比較就立刻講買。如果消費者只將焦點放在比較兩間店舖，他們可能會忽略其他口罩售價更低的商店。

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總括而言，錨定效應令消費者不能觀察事情的全部，令消費者隨時作出不理性的決定。

「錨定效應」實例：Apple MacBook



除了口罩價格，在日常生活中商家亦會利用「錨定效應」，為自己謀取最大利益。例如，蘋果（Apple）的 MacBook 運用「錨定效應」打心理戰。當顧客只看中間售價要港幣 10,399 元的電腦自然覺得非常貴，但蘋果聰明地將其他較貴的產品並排，讓消費者突然覺得，比起較高級的型號要港幣 14,399 元，中間功能型號的電腦則只需 10,399 元，會讓消費者覺得產品好像便宜又超值，而願意購買。

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▲ Apple列出不同產品的價錢讓顧客作比較

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Photo：Apple