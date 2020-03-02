【又要買口罩!】梁卓偉：香港或爆發第二波疫潮！建議市民儲備幾個月口罩量

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續，學校停課之餘不少公司採取在家工作甚至直接停工，希望避免交叉感染。雖然香港確診人數仍有增加，但相比起日本、韓國、意大利等國家，香港的情況大抵已受控，目前本港已開始研究復工復課等措施。不過，香港大學醫學院院長梁卓偉今出席電台節目時警告，不排除香港未來會爆發第二波疫症！

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梁卓偉指出，針對新冠肺炎的疫苗研發需時，有機會在 1 年後才出現新冠肺炎疫苗，若然沒有持續性免疫的抗體，日後有機會爆發第二波疫潮。梁卓偉相信，疫情在本港暫時未見頂，幸好的是本港現時的感染個案仍然以群組傳播，政府可以透過追蹤緊密接觸者最終找到病毒源頭。

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梁卓偉補充，港大將於未來一星期發表有關新冠肺炎感染的死亡率。針對疫症，他認為現時應以「圍堵、拖延與科研」的方法應對，只好「拖得幾耐得幾耐」。但另一方面又不應該癱瘓整個社會，唯復工時僱主可採取彈性上下班及飯鐘安排，以分薄人流。

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梁卓偉直言，現時離最黑暗時候亦有一段距離，疫情暫時依然未見頂，未來或許會出現社區大爆發。不過，隨着大家對疫症的認知愈高愈多，相信日後會防範得更好。最後他建議市民要謹慎應對，儲備幾個月的口罩量並切勿掉以輕心。

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