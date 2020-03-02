【疫市營商】人流大減水貨客絕跡 北區商場租戶﹕情況差過SARS推優惠撐住

新冠肺炎（武漢肺炎，NCP）肆虐，政府早前宣布關閉多個口岸。自羅湖及落馬洲口岸關閉後，往日有不少內地客「掃貨」的上水廣場人流大減，不少商舖更縮短營業時間。有商戶指， 中國內地客減少令生意額大跌，情況比 SARS（沙士）、社會運動時更差，不敢預計之後幾個月的市況會如何。

人氣回復惟顧客不多



化妝品店員何小姐表示，店舖生意來源主要以內地客為主，自港鐵不停羅湖及落馬洲站後，明顯感受到商場內的內地客即時減少，而店舖整個 2 月的生意額比起去年同期大減，數目方面她表示不便透露。何小姐又指，近幾日商場的人流增多，「有返啲人氣」，惟購物的客人不多，可能是受到新冠肺炎疫情影響而減少消費。至於店舖亦推出不同優惠，吸引顧客消費。

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▲ 受內地客歡迎的名店，如今顯得冷清

地產商推減租措施



受疫情影響，零售市道疲弱，本地多個地產商都向旗下商場的租戶減租；其中新鴻基地產會按個別行業或商戶情況減免 2 月基本租金 30% 至 50%。另外，恒基地產就推出商舖租金援助措施，旗下商場受影響的零售、 飲食及教育租戶，可獲得 2 月基本租金減免 20% 至 60%。

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