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【業界有倩】共享充電公司夥深水埗明哥周四派發 4,000 個口罩 予有需要人士

業界頭條 11:36 2020/03/02

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有共享充電品牌將聯同北河同行，免費派發抗疫物資予有需要人士，今次將會派發 4,000 個口罩予深水埗區內的露宿者。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關文章】口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數

ChargeSpot 在 Facebook專頁上表示，公司在外地購買到 4,000 個口罩，將會於今個星期四 (3月5日) 聯同北河同行明哥派發免費口罩給區內露宿者，解決燃眉之急。

【相關文章】大航假期再派發 60000 口罩 用手機 App 登記即可

店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件-限買 5 件

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕ChargeSpot Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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