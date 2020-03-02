【新冠肺炎】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

網上群組「租鋪」早前出在其 Facebook專頁宣布成功跟中科工程聯手採購 300 萬個口罩，作為後備供應，並預告以合理價錢出售，惠及支持品牌多時的香港人。

「租鋪」在其Facebook專頁提到，中科工程成功在土耳其找到廠房合資生產口罩，預計第一批口罩將於 20 日內到港，將於租鋪的 Facebook專頁以合理價錢出售。原材料方面全來自外地，毋須靠中國內地提供。

【相關文章】HKTVmall免運費金額回復正常 物流壓力稍紓緩

不說不知，原來中科工程會銷售口罩是有其背後的故事，就是中科工程原本無打算銷售任何口罩，不過眼見跟「租鋪」理念相近，加上見到印度政策出現一系列問題後，於是在一番商討之下，最終成功買到口罩予一直以來鼎力支持的香港人。

據悉，中科工程一直希望遏止口罩市場炒賣出一分力，因此品牌正在研究突破 3 層口罩中最關鍵的熔噴布靜電作用，若成功的話將顛覆整個世界的三層口罩生產方式。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】