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【新冠肺炎】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

業界頭條 10:49 2020/03/02

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網上群組「租鋪」早前出在其 Facebook專頁宣布成功跟中科工程聯手採購 300 萬個口罩，作為後備供應，並預告以合理價錢出售，惠及支持品牌多時的香港人。

「租鋪」在其Facebook專頁提到，中科工程成功在土耳其找到廠房合資生產口罩，預計第一批口罩將於 20 日內到港，將於租鋪的 Facebook專頁以合理價錢出售。原材料方面全來自外地，毋須靠中國內地提供。

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不說不知，原來中科工程會銷售口罩是有其背後的故事，就是中科工程原本無打算銷售任何口罩，不過眼見跟「租鋪」理念相近，加上見到印度政策出現一系列問題後，於是在一番商討之下，最終成功買到口罩予一直以來鼎力支持的香港人。

據悉，中科工程一直希望遏止口罩市場炒賣出一分力，因此品牌正在研究突破 3 層口罩中最關鍵的熔噴布靜電作用，若成功的話將顛覆整個世界的三層口罩生產方式。

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撰文 : 蘇家華

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