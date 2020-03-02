【業界有情】每人可取 12 個 「買上癮」派6000口罩予學生 網上登記免排隊

有小店派發 6,000 個免費口罩予學生，並設立網上表格方便學生登記領取口罩，名額 500 個，每人可取 12 個。

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「買上癮2boxes thx」在 Facebook專頁表示，口罩將會分 3 階段派發，現時先會向學生派發 6,000 個口罩。至於有 10,000 個口罩將會作流動派發，現時仍在準備中。專頁提醒，免費口罩只限中學生、大專生及大學生，成功登記人士需於 3 月 5 日 (星期四) 下午 1 時至 6 時前取貨，不得代領。

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店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

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口罩領取地址：旺角通菜街 207-209 號百通大廈 1 樓 207 室 (爬上癮)

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