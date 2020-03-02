  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 15:50
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【業界有情】每人可取 12 個 「買上癮」派6000口罩予學生 網上登記免排隊

業界頭條 10:42 2020/03/02

分享：

有小店派發 6,000 個免費口罩予學生，並設立網上表格方便學生登記領取口罩，名額 500 個，每人可取 12 個。

【相關文章】大航假期再派發 60000 口罩 用手機 App 登記即可

「買上癮2boxes thx」在 Facebook專頁表示，口罩將會分 3 階段派發，現時先會向學生派發 6,000 個口罩。至於有 10,000 個口罩將會作流動派發，現時仍在準備中。專頁提醒，免費口罩只限中學生、大專生及大學生，成功登記人士需於 3 月 5 日 (星期四) 下午 1 時至 6 時前取貨，不得代領。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關文章】Yahoo App 將在今天正午透過手機程式派發 5000 口罩

>>>>按此登記領取免費口罩表格

店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】/莎莎齊心抗疫- 向保良局捐出韓國 KF 94 口罩

口罩領取地址：旺角通菜街 207-209 號百通大廈 1 樓 207 室 (爬上癮)

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕買上癮 2boxes thx Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

研發納米鑽石物料推殺菌口罩 新世界自設口罩生產線日產 20 萬個口罩
2020/02/29
研發納米鑽石物料推殺菌口罩 新世界自設口罩生產線日產 20 萬個口罩
港產口罩廠努力建設中 口罩原料熔噴布大陸來貨價被炒高 6 倍 勢衝擊口罩量產?
今日
港產口罩廠努力建設中 口罩原料熔噴布大陸來貨價被炒高 6 倍 勢衝擊口罩量產?
疫情 正能量 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 小店

上一篇文章

【新冠肺炎】中科工程・租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

下一篇文章

【新冠肺炎】Yahoo App 將在今天正午透過手機程式派發 5000 口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣