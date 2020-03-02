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【疫市營商】疫情中沉沒？香港仔珍寶海鮮舫休業 公司・區議員：盼短期捲土從來

業界頭條 11:28 2020/03/02

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，就連香港著名地標香港仔珍寶海鮮舫 (珍寶王國)亦難以支持，宣布休業。去年 6 月反修例運動起，香港市道轉淡，主打遊客生意的餐飲業尤其受影響，香港仔珍寶海鮮舫可謂首當其衝。據了解，其在今年 1 月已宣布裁減人手，由本身 130 名員工大減至約 60 人，惜市道未見好轉，終在今日宣布暫停休業；更有消息指所有員工已遭解僱。

珍寶海鮮舫母公司新濠國際發展回應 SME.hket 記者查詢，其表示鑑於新冠肺炎疫情對珍寶王國的業務構成重大影響，珍寶王國將於明天（3 月 3 日）暫停營業，直至另行通知，將繼續密切留意珍寶王國的經營環境，並在適當時間交代最新情況。

【相關文章】疫市對策：公司飯堂加透明板減飛沫傳播 茶餐廳抗疫措施未做足

南區當區區議會黃銳熺(右)。

SME.hket 記者訪問南區當區區議員黃銳熺，他說海鮮舫門外已貼出了休業告示，告示指 3 月 3 日起開始休業，不過由於海鮮舫逢星期一休息，故海鮮舫其實已停業，他說：「當區不少的居民都大感可惜，始終這是我們的集體回憶。珍寶海鮮舫又是當區的地標…… 現時的新冠肺炎疫情下，各行各業都受影響，尤其餐飲行業前景更加不明朗。」

海鮮舫內部裝修非常精美。

屹立香港 40 多年的珍寶海鮮舫曾有不同的港產電影在此取景，最著名的可數周星馳電影《食神》。

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撰文 : 陳文政

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