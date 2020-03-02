  • 21°C
香港時間 : 2020302日 (一) 04:34
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】Yahoo App 將在今天正午透過手機程式派發 5000 口罩

業界頭條 03:10 2020/03/02

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，Yahoo Hong Kong (雅虎香港)宣布將於 3 月 2 日中午透過手機應用程式派發 5,000 個口罩，每人限領一份，名額一千個，詳情如下：

日期：3 月 2 日（星期一）

時間：中午 12 時正

方法：登入/下載手機應用程式 YAHOO APP 即可憑迎新 200 YPoints 換領

名額：總共 1,000 人，每個會員帳戶只可換領 1 份（5個裝醫療口罩：VFE, BFE, PFE: 97%）

新登記用戶即有 200 YPoints ，待中午 12 時便可以換領，獲得兌換條碼後即可於灣仔/尖沙咀的換領中心換取口罩。

相關帖文：按此

店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】疫市對策：公司飯堂加透明板減飛沫傳播 茶餐廳抗疫措施未做足

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

冰室好心採購口罩幫港人遇騙案! 被葡萄牙'供應商'騙取30%訂金
2020/03/01
冰室好心採購口罩幫港人遇騙案! 被葡萄牙'供應商'騙取30%訂金
【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件
2020/03/01
【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件
正能量 疫情 口罩 尖沙咀 灣仔 Yahoo 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

下一篇文章

【業界好事】地產公司贈 4500 印尼口罩予有需要巿民 將於上午11:30 分在黃大仙派發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣