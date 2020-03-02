【新冠肺炎】Yahoo App 將在今天正午透過手機程式派發 5000 口罩

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，Yahoo Hong Kong (雅虎香港)宣布將於 3 月 2 日中午透過手機應用程式派發 5,000 個口罩，每人限領一份，名額一千個，詳情如下：

日期：3 月 2 日（星期一）

時間：中午 12 時正

方法：登入/下載手機應用程式 YAHOO APP 即可憑迎新 200 YPoints 換領

名額：總共 1,000 人，每個會員帳戶只可換領 1 份（5個裝醫療口罩：VFE, BFE, PFE: 97%）

新登記用戶即有 200 YPoints ，待中午 12 時便可以換領，獲得兌換條碼後即可於灣仔/尖沙咀的換領中心換取口罩。

相關帖文：按此。

店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

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