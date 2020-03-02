港產口罩廠努力建設中 口罩原料熔噴布大陸來貨價被炒高 6 倍 勢衝擊口罩量產?

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。因此，不少有心香港人就開設口罩廠，希望不靠其他國家輸入。不過，已宣布在土耳其設口罩廠的中科工程，就道出一個各香港口罩廠將面臨的困境。

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早前中科工程表示，已成功在土耳其設口罩發產線，相信月內就可以投產，日量產量可達12 萬個口罩 (詳細報道可按此)。不過中科工程卻在 Facebook 上透過口罩廠行內面對的問題，由於現時口罩用來吸附病毒關鍵的原料熔噴布，大陸的來貨價已被炒高，有部分國內報價己是 10 日前的報價 6 倍以上。因此可以預計到即使香港有口罩廠，有工人，有口罩機器，但原料供應鏈不穩的話，多多廠也是無原料開工。

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原文如下:「民用及醫用熔噴布在中國的產銷已完全在中國政府管控範圍內, 連帶口罩生產的產業鏈已經幾乎形成戰略管制.

當中產能受局限, 又是3層口罩靜電吸附病毒關鍵的熔噴布, 在香港人推進港產口罩的同時, 由10日前的每噸6萬多人民幣, 出現嚴重市場炒作, 現貨已炒上30萬, 甚至有拆家夠膽開價40萬. 當然國內自身供求受政府及單位管制沒有這麼高昂, 但香港的生產線就首先承擔這衝擊.」

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中科工程早前已表示，想從歐洲及東亞口罩原料進口，不想單靠中國提供。如果香港口罩廠想降低生產成本或產量更穩定，只可從其他國家進入口罩原料，或從特別方法或政府協助，從中國入口較平價的原料。

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