【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次鄰住買 Neigbuy售賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩!

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鄰住買電子特賣城在 Facebook 上表示，售賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，售價只要 $9.9，每人限買5 件。買家可以用 App 或登入網站購買。

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發售時間和詳情

3月第1個星期（2/3至6/3 ），下午6點正

3月第2個星期一（9/3），下午6點正

3月第2個星期二（10/3），下午6點正

請注意以下事項：

1.口罩為限購產品（每戶口限購5件 ）

2.在同一時段已購買過嘅客人無法再次購買

3.每個時段嘅口罩取貨日期都不一樣

4.此產品有兩款包裝，但同為O2 WEAR KF94 成人醫療口罩

5.每日限量發售900件

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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