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【附購買詳情】韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 用 App 買 $9.9 一件!限買 5 件

業界頭條 22:48 2020/03/01

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次鄰住買 Neigbuy售賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 鄰住買電子特賣城在 Facebook 上表示，售賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，售價只要 $9.9，每人限買5 件。買家可以用 App 或登入網站購買。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

發售時間和詳情

3月第1個星期（2/3至6/3 ），下午6點正
3月第2個星期一（9/3），下午6點正
3月第2個星期二（10/3），下午6點正

請注意以下事項：
1.口罩為限購產品（每戶口限購5件 ）
2.在同一時段已購買過嘅客人無法再次購買
3.每個時段嘅口罩取貨日期都不一樣
4.此產品有兩款包裝，但同為O2 WEAR KF94 成人醫療口罩
5.每日限量發售900件

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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